***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.10.2020 tarihinde ihalesinin 2. oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde en uygun teklifi veren istekli edinimlerini yerine getirmediğinden, ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak 461.000.000 TL + KDV, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) olarak %50,00 ve Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) olarak da 230.500.000 TL + KDV ile en uygun ikinci teklifi veren FUZUL Yapı İnş. Paz. A.Ş. ile 23.02.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912148BIST