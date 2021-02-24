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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.02.2021 14:45



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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27.10.2020 tarihinde ihalesinin 2. oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde en uygun teklifi veren istekli edinimlerini yerine getirmediğinden, ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak 461.000.000 TL + KDV, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) olarak %50,00 ve Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) olarak da 230.500.000 TL + KDV ile en uygun ikinci teklifi veren FUZUL Yapı İnş. Paz. A.Ş. ile 23.02.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912148


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Altın Gr. 416 416 3,21  
Cumhuriyet 2.770 2.812 40,00  
Tam 2.755 2.824 37,16  
Yarım 1.332 1.366 17,98  
Çeyrek 668 683 8,98  
Gümüş.Ons 27,76 27,79 0,11  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,08  
B. Petrol 65,27 65,27 0,79  
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