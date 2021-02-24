***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 14:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.10.2020 tarihinde ihalesinin 2. oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde en uygun teklifi veren istekli edinimlerini yerine getirmediğinden, ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak 461.000.000 TL + KDV, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) olarak %50,00 ve Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) olarak da 230.500.000 TL + KDV ile en uygun ikinci teklifi veren FUZUL Yapı İnş. Paz. A.Ş. ile 23.02.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912148
BIST
16:021.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -14,29
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:027,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0697
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
16:028,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0769
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:02416,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,53
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:00
|PKENT
|1.760,00
|5.287.214
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|2.304.037
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|6.980.081
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|DITAS
|15,48
|2.982.306
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|79.654.857
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|102.972.881
|% -9,96
|
|THYAO
|12,94
|1.721.919.264
|% -0,61
|
|KOZAL
|135,30
|1.680.906.766
|% 1,42
|
|SASA
|38,96
|1.640.625.954
|% 7,27
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|GUBRF
|75,05
|1.179.775.489
|% -8,75
|
|EKGYO
|2,32
|762.585.853
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|294.978.001
|% -9,09
|
|PETKM
|5,12
|1.240.819.247
|% -5,71
|
|TSKB
|1,78
|422.488.146
|% -1,11
|
|ODAS
|4,07
|939.796.228
|% 2,26
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1673
|7,1690
|% 0,90
|
|Euro
|8,7086
|8,7156
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0802
|10,1307
|% 0,81
|
|Frank
|7,8543
|7,9016
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9031
|1,9127
|% 0,74
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,18
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.755
|2.824
|37,16
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|17,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,98
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,79
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 33 kaybederek (% -0.59 ) 1, 580
-
16:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, PETKM
-
16:16XU100
Endeks 1, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 23, 428.00 milyon TL de
-
16:15ARSAN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 185 adet işlem
-
16:14OTKAR
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 390.10 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 667 adet işlem