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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2021 09:50



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden Denizli Merkezefendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora Denizli )'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-10 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 141.665.707,24 TL'ye yükselmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913189


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CASA 236,80 3.807.744 % 9,99  
MZHLD 43,98 851.805 % 9,95  
UMPAS 1,85 33.713 % 9,47  
BALAT 11,19 1.161.399 % 8,75  
PAMEL 25,80 409.678 % 8,59  
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Riyal 1,9490 1,9588 % -0,29  
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Altın Ons 1.764 1.764 -5,70  
Altın Gr. 416 416 -2,15  
Cumhuriyet 2.770 2.812 10,00  
Tam 2.757 2.826 11,66  
Yarım 1.332 1.367 5,64  
Çeyrek 668 684 2,82  
Gümüş.Ons 26,89 26,92 -0,45  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,14  
B. Petrol 65,32 65,32 -0,80  
Seans Raporu 12:35
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