***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 16:20
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihli kararı ile
28.03.2018 tarihinde Şirketimiz Genel Kurulunun kararı ile yürürlüğe giren Geri Alım Programı'nın 25.03.2021 tarihinde süresinin sona erecek olması sebebiyle, gerekli görülen durumlarda uygulanmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Şirketimiz Geri Alım Programı'nın, yapılacak ilk olağan genel kurulda tekrar ortaklarımızın onayına sunulmak üzere ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914499
BIST
17:541.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
17:547,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0753
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3722
En Düşük
7,2702
17:548,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0917
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8821
En Düşük
8,7606
17:54406,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,59
|Açılış
|: 406,80
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SEKFK
|12,98
|94.126.677
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.378.095
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|MAALT
|280,70
|26.702.778
|% 9,99
|
|DYOBY
|15,97
|68.706.092
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,82
|5.196.996.987
|% 7,39
|
|SISE
|7,73
|2.092.627.782
|% 1,84
|
|PETKM
|5,56
|1.915.336.443
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,42
|1.873.449.740
|% 2,98
|
|KOZAL
|131,00
|1.672.551.770
|% -3,89
|
|EKGYO
|2,42
|1.873.449.740
|% 2,98
|
|THYAO
|14,82
|5.196.996.987
|% 7,39
|
|PETKM
|5,56
|1.915.336.443
|% 3,35
|
|SISE
|7,73
|2.092.627.782
|% 1,84
|
|KARSN
|4,61
|1.046.309.011
|% 3,83
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3547
|7,3611
|% 0,89
|
|Euro
|8,8595
|8,8664
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,1848
|10,2359
|% 0,62
|
|Frank
|7,9737
|8,0217
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9506
|1,9604
|% 0,60
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,58
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|0,12
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
-
17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem