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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2021 16:20



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihli kararı ile  
28.03.2018 tarihinde Şirketimiz Genel Kurulunun kararı ile yürürlüğe giren Geri Alım Programı'nın 25.03.2021 tarihinde süresinin sona erecek olması sebebiyle, gerekli görülen durumlarda uygulanmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Şirketimiz Geri Alım Programı'nın, yapılacak ilk olağan genel kurulda tekrar ortaklarımızın onayına sunulmak üzere ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914499


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