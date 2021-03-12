***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 12:56
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 11.03.2021 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 2.650.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.192.500.000,00TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %45
PASİFİK GAYR. YAT. İNŞ. A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917854
BIST
13:131.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
13:137,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1331
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
13:139,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0935
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
13:13416,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,09
|Açılış
|: 416,50
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler13:13
|TRILC
|17,71
|9.939.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|11.225.749
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.754.980
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.848.939
|% 9,91
|
|MERIT
|311,00
|770.746
|% 9,82
|
|EPLAS
|34,20
|2.886.050
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,41
|424.269
|% -6,79
|
|ULUSE
|58,80
|1.924.810
|% -6,67
|
|GLRYH
|10,70
|11.080.183
|% -5,73
|
|POLTK
|340,00
|7.503.049
|% -5,56
|
|SASA
|45,38
|758.951.200
|% 1,07
|
|GARAN
|8,98
|528.317.604
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,31
|450.762.510
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,48
|357.905.886
|% 0,00
|
|TCELL
|16,69
|348.398.941
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,31
|450.762.510
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,75
|217.761.953
|% 1,10
|
|GARAN
|8,98
|528.317.604
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,48
|357.905.886
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,19
|178.975.172
|% 0,00
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6045
|7,6090
|% 1,78
|
|Euro
|9,0649
|9,0700
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,5586
|10,6115
|% 1,23
|
|Frank
|8,1395
|8,1885
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0231
|2,0333
|% 1,79
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-21,86
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-23,00
|
|Tam
|2.740
|2.810
|-13,98
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|-6,76
|
|Çeyrek
|664
|680
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|-0,04
|