***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 17.12.2020 tarihinde KAP'ta açıkla ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 312.429,77 m²'lik kısmının toplam 937.289.310,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin taraflar arasında ek protokol imzalanmıştır.Söz konusu ek protokol ile Şirketimiz projelerinden Gebze Emlak Konutları 3. Etap bünyesinde yer alan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne satılan 320 adet bağımsız bölümün KDV Dahil 151.205.080,00 TL'si satın alım bedeli olan 937.289.310,00-TL'den mahsup edilecek, 411.168.506,00 TL'si Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile daha önce imzalanan protokoller kapsamında Şirketimiz tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerde kullanılacak, kalan tutar olan 374.915.724,00 TL ise ayrıca ödenecektir.Protokol kapsamında yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan Gayrimenkul Değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920267BIST