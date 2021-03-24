***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 19:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 17.12.2020 tarihinde KAP'ta açıkla ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 312.429,77 m²'lik kısmının toplam 937.289.310,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin taraflar arasında ek protokol imzalanmıştır.
Söz konusu ek protokol ile Şirketimiz projelerinden Gebze Emlak Konutları 3. Etap bünyesinde yer alan ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne satılan 320 adet bağımsız bölümün KDV Dahil 151.205.080,00 TL'si satın alım bedeli olan 937.289.310,00-TL'den mahsup edilecek, 411.168.506,00 TL'si Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile daha önce imzalanan protokoller kapsamında Şirketimiz tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin iş ve işlemlerde kullanılacak, kalan tutar olan 374.915.724,00 TL ise ayrıca ödenecektir.
Protokol kapsamında yer alan taşınmazlara ilişkin hazırlanan Gayrimenkul Değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920267
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,9000
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|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0308
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
18:05441,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,74
|Açılış
|: 441,68
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
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447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9137
|7,9259
|% -0,18
|
|Euro
|9,3723
|9,4212
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,8047
|10,8589
|% -0,76
|
|Frank
|8,4294
|8,4802
|% -0,45
|
|Riyal
|2,1040
|2,1146
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,54
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
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|B. Petrol
|64,09
|64,09
|3,30
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Seans Raporu
18:05
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17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
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17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
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17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de