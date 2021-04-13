***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 15:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'
nde
(Köy Zekeriyaköy)
,
1791 Ada 2 Parsel 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102 Nolu Bloklar ile Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri
'nin
kısmi geçici yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 13.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927437
BIST
16:231.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:238,1465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:239,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:23457,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,09
|Açılış
|: 457,11
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,11
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MTRKS
|49,56
|6.492.657
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.163.284
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.523.992
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.160.565
|% 9,96
|
|YAPRK
|120,70
|7.224.357
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|11.977.544
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.383.460
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,49
|1.587.800.638
|% 6,65
|
|GARAN
|6,70
|971.904.807
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,40
|632.275.805
|% 0,82
|
|FENER
|32,64
|591.336.897
|% 4,28
|
|THYAO
|11,77
|580.655.617
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|477.136.649
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,07
|451.428.801
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|281.452.982
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|971.904.807
|% 1,21
|
|EREGL
|17,49
|1.587.800.638
|% 6,65
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1424
|8,1465
|% -0,04
|
|Euro
|9,7256
|9,7365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,1615
|11,2175
|% -0,05
|
|Frank
|8,8164
|8,8695
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1697
|2,1806
|% 0,15
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,83
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.059
|7,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|10,18
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|4,92
|
|Çeyrek
|728
|745
|2,46
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,13
|
|B. Petrol
|63,97
|63,97
|0,69
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7 artarak (% 0.59 ) 1, 194
-
16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, BJKAS, QUAGR, TKURU
-
16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, KRTEK, ETYAT, BRKO, UMPAS, MERIT, SAYAS, SONME, ISKUR, UTPYA
-
16:34
YAPRK, TKURU, EREGL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
VESTL, MRGYO, OYLUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında