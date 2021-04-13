***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 15:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tem 34 Tahtakale)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-5 No.lu Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam geliri 40.086.059,39.-TL'den 58.349.246,31'ye artmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927438
BIST
16:151.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
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1.386
En Düşük
1.353
16:158,1610
En Yüksek
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|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,1350
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|Önceki Kapanış
|: 8,1300
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8,1754
En Düşük
8,1156
16:159,7418
En Yüksek
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|: 0,26%
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|Açılış
|: 9,7000
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|Açılış
|: 456,59
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|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,99
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MTRKS
|49,56
|6.447.855
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.150.911
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.519.942
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.146.218
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.964.052
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.150.012
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.344.673
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,38
|1.400.172.636
|% 5,98
|
|GARAN
|6,71
|946.183.693
|% 1,36
|
|FENER
|32,44
|577.768.615
|% 3,64
|
|THYAO
|11,76
|562.939.187
|% -1,75
|
|KRDMD
|7,41
|559.236.928
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,80
|465.536.747
|% -1,10
|
|TSKB
|1,28
|280.945.963
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,08
|434.474.017
|% 0,48
|
|GARAN
|6,71
|946.183.693
|% 1,36
|
|EREGL
|17,38
|1.400.172.636
|% 5,98
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1564
|8,1578
|% 0,10
|
|Euro
|9,7347
|9,7436
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1411
|11,1970
|% -0,23
|
|Frank
|8,8096
|8,8627
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,08
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|8,80
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|13,00
|
|Tam
|2.999
|3.075
|6,31
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|3,05
|
|Çeyrek
|727
|744
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
|B. Petrol
|63,89
|63,89
|0,61
|