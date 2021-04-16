***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 15:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16773 Ada 2 Parseldeki C01 ve C02 Blokların kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.04.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928805
BIST
17:131.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:138,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:139,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:13461,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,86
|Açılış
|: 461,15
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:13
|QUAGR
|29,12
|192.043.656
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.420.515
|% 9,79
|
|INDES
|31,60
|177.388.607
|% 9,49
|
|RYSAS
|3,29
|11.182.146
|% -48,03
|
|PEKGY
|1,80
|11.050.496
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.792.539
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.067.450
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|EREGL
|18,14
|1.222.054.742
|% 0,61
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|PETKM
|6,36
|533.029.884
|% -0,78
|
|FROTO
|182,70
|489.829.656
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.542.339.404
|% -0,41
|
|ODAS
|3,38
|717.219.544
|% -8,15
|
|YKBNK
|2,15
|409.265.547
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|330.255.676
|% 1,63
|
|TSKB
|1,30
|145.645.628
|% -2,99
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0600
|8,0619
|% 0,68
|
|Euro
|9,6651
|9,6703
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,1049
|11,1606
|% 0,90
|
|Frank
|8,7410
|8,7937
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1445
|2,1552
|% 0,71
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|15,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,55
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,22
|
Seans Raporu
17:13
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17:23KRSTL
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17:22
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17:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ITTFH, SAMAT, TKURU, TUREX, BRMEN, PEKGY, SODSN
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17:22
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