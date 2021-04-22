***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 00:42
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Eltes İnş. Tesisat San. ve Tic. A.Ş." ye 19.04.2021 Pazartesi günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930324
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|Satış
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|1.794
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|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
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|1.534
|24,33
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|Gümüş.Ons
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