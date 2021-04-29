***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhalesinin 2. oturumu 11.03.2021 tarihinde yapılmış olan İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Pasifik Grup Gayr. Yat. A.Ş. & Pasifik Gayr. Yat. İnş. A.Ş. İş Ortaklığı (Pasifik- Levent Adi Ortaklığı) ile 29.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.İhale değerleri aşağıdaki gibidirArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.650.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %45Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.192.500.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932461BIST