***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, "İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında, 982 Ada 2 Parselde yer alan B1 ve B2 Bloklarda bulunan toplam 1 adet Otelden oluşan bağımsız bölümde revizyona gidilmiş, 204 ticari ünite olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 07.05.2021 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 574 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936091BIST