***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 00:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, "İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında, 982 Ada 2 Parselde yer alan B1 ve B2 Bloklarda bulunan toplam 1 adet Otelden oluşan bağımsız bölümde revizyona gidilmiş, 204 ticari ünite olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 07.05.2021 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 574 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936091
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
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|Önceki Kapanış
|: 1.441
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1.462
En Düşük
1.448
18:058,2658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,2864
En Düşük
8,2552
18:0510,0853
En Yüksek
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|: 0,47%
|| 0,0469
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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|| 3,82
|Açılış
|: 488,93
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|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2638
|8,2654
|% -0,08
|
|Euro
|10,0482
|10,0784
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,6560
|11,7144
|% 1,52
|
|Frank
|9,1485
|9,2036
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2004
|2,2114
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,11
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,31
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-0,03
|