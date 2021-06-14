***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"(Meydan Başakşehir) kapsamında, 1444 Ada 1 Parselde yer alan A Blokta revizyona gidilmiş, 42 adet konut 78 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatı ile 1443 Ada 1 Parselde yer alan 140 adet Konut ve 44 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 184 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 11.06.2021 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında Yapı Ruhsatları alınan 1444 Ada 1 ve 1443 Ada 1 Parsellerde toplam bağımsız bölüm sayısı 280 adettir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942296BIST