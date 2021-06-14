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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.06.2021 23:35



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"(Meydan Başakşehir) kapsamında, 1444 Ada 1 Parselde yer alan A Blokta revizyona gidilmiş, 42 adet konut 78 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatı ile 1443 Ada 1 Parselde yer alan 140 adet Konut ve 44 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 184 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 11.06.2021 tarihinde alınmıştır.
  
Proje kapsamında Yapı Ruhsatları alınan 1444 Ada 1 ve 1443 Ada 1 Parsellerde toplam bağımsız bölüm sayısı 280 adettir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942296


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