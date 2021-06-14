***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 23:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"(Meydan Başakşehir) kapsamında, 1444 Ada 1 Parselde yer alan A Blokta revizyona gidilmiş, 42 adet konut 78 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatı ile 1443 Ada 1 Parselde yer alan 140 adet Konut ve 44 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 184 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 11.06.2021 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında Yapı Ruhsatları alınan 1444 Ada 1 ve 1443 Ada 1 Parsellerde toplam bağımsız bölüm sayısı 280 adettir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942296
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0862
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4824
En Düşük
8,3031
18:0510,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0207
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,2880
En Düşük
10,2673
18:05508,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,39
|Açılış
|: 508,12
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
509,03
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4581
|8,4804
|% 1,03
|
|Euro
|10,2491
|10,2880
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,9123
|11,9720
|% 0,89
|
|Frank
|9,3763
|9,4328
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2518
|2,2631
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-11,40
|
|Altın Gr.
|508
|508
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,04
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem