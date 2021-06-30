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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2021 18:24



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 30.06.2021 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne iki (2) istekli katılmıştır.
İhaleye katılan istekliler ektedir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945228


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