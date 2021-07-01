***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 19:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Kağıthane Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Avangart İstanbul), 7752 Ada 4 Parsel A1, A2, A3, B1, B2, C, D, G Bloklar ile Bu Bloklara Ait Otopark, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri ve Sözleşme Kapsamında Olan Ada Dışı İmar Yolları ve Bu Yollara Ait Altyapıların (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.06.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945568
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
18:0510,2977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0292
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2900
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10,3626
En Düşük
10,2716
18:05494,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,84
|Açılış
|: 494,33
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6611
|8,6646
|% -0,40
|
|Euro
|10,2864
|10,2977
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,8895
|11,9492
|% -0,90
|
|Frank
|9,3240
|9,3801
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3035
|2,3151
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,55
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|1,43
|