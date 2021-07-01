***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Kağıthane Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Avangart İstanbul), 7752 Ada 4 Parsel A1, A2, A3, B1, B2, C, D, G Bloklar ile Bu Bloklara Ait Otopark, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri ve Sözleşme Kapsamında Olan Ada Dışı İmar Yolları ve Bu Yollara Ait Altyapıların (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.06.2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945568BIST