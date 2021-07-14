***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, "İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 ada 1 Parselde yer alan B9, B10 ve B11 Bloklarda revizyona gidilmiş olup, 345 adet olan ticari ünite sayısı 252 adet ve 218 adet olan konut sayısı 387 adet olacak şekilde toplam 639 adet bağımsız bölüm için 12.07.2021 tarihinde Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 2.366 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951216BIST