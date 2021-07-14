***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 17:43
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, "İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 ada 1 Parselde yer alan B9, B10 ve B11 Bloklarda revizyona gidilmiş olup, 345 adet olan ticari ünite sayısı 252 adet ve 218 adet olan konut sayısı 387 adet olacak şekilde toplam 639 adet bağımsız bölüm için 12.07.2021 tarihinde Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 2.366 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951216
BIST
17:351.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,42
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:358,6024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
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8,6484
En Düşük
8,5754
17:3510,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,1350
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|Önceki Kapanış
|: 10,1500
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10,2002
En Düşük
10,1321
17:35503,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,89
|Açılış
|: 503,86
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|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KRTEK
|8,37
|15.922.181
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.200.120
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.070.243
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.996.750.179
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,38
|22.659.896
|% -3,19
|
|BANVT
|61,35
|2.087.554
|% -2,93
|
|SASA
|31,16
|1.996.750.179
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|927.973.770
|% -0,24
|
|THYAO
|13,13
|529.435.919
|% 0,23
|
|KRDMD
|7,25
|387.847.411
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,31
|330.002.573
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,03
|200.157.558
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,31
|330.002.573
|% 1,76
|
|GARAN
|8,43
|927.973.770
|% -0,24
|
|SASA
|31,16
|1.996.750.179
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,80
|107.213.930
|% 0,56
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6003
|8,6024
|% -0,20
|
|Euro
|10,1667
|10,1706
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9071
|11,9668
|% 0,31
|
|Frank
|9,3520
|9,4084
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2870
|2,2985
|% -0,18
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,11
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,05
|
|B. Petrol
|76,17
|76,17
|-0,32
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