***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 19:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Kibritçi İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 28.07.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 187.434.000 TL+KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952427
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
|: 8,5680
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8,5782
En Düşük
8,5341
18:0510,1381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,0750
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|Önceki Kapanış
|: 10,1000
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10,1463
En Düşük
10,0801
18:05496,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,07
|Açılış
|: 496,21
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|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5680
|8,5711
|% 0,14
|
|Euro
|10,1256
|10,1381
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8604
|11,9199
|% 0,14
|
|Frank
|9,3427
|9,3989
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2778
|2,2892
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,19
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|0,34
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Seans Raporu
18:05
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17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
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17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
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17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem