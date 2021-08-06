***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2021 09:16
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Kuzey Yakası projesi, 982 ada 3 parselde yer alan brüt 27.948,34 m2 alana sahip bağımsız bölüm KDV Dahil 234.208.702 TL peşin bedel üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955245
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
0
En Düşük
0
18:058,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0252
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5468
En Düşük
8,5140
18:0510,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1257
En Düşük
10,0744
18:05494,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 494,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5396
|8,5451
|% 0,30
|
|Euro
|10,1046
|10,1123
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8591
|11,9186
|% 0,24
|
|Frank
|9,3755
|9,4320
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2717
|2,2831
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-4,13
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,82
|71,82
|0,53
|