***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2021 17:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Hoşdere 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Tual Bahçekent) 658/1 Ada/Parsel Devlet Okulu (Lise) ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 16.08.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958669
BIST
17:221.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:228,4465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:229,9046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0640
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:22484,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,87
|Açılış
|: 484,00
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:20
|MANAS
|19,28
|8.007.447
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.611.139
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.700
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.176.579
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.438.510
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.247.808
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.031.056
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.199.604
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|DARDL
|2,43
|72.286.600
|% -8,30
|
|GARAN
|9,42
|1.559.362.534
|% 0,21
|
|PETKM
|6,09
|747.293.947
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,32
|697.571.767
|% 0,97
|
|GENIL
|16,51
|682.742.460
|% 4,03
|
|ARCLK
|33,96
|549.854.816
|% 2,72
|
|GARAN
|9,42
|1.559.362.534
|% 0,21
|
|PETKM
|6,09
|747.293.947
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,55
|297.868.916
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,08
|110.998.128
|% -1,82
|
|HALKB
|4,84
|427.486.069
|% 1,89
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4471
|8,4503
|% -0,04
|
|Euro
|9,9083
|9,9141
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,5683
|11,6263
|% -0,85
|
|Frank
|9,1986
|9,2540
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% -0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,16
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,27
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:36GSDDE
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 381, 738 adet işlem
-
17:35GENIL
Yüzde 4.03 oranında artışla 16.51 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 888, 458 adet işlem
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KCHOL, HALKB
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 1 artarak (% 0.40 ) 1, 293