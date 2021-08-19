***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2021 15:17
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 1 yıl vadeli 400.000.000 TL kredi kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959244
BIST
16:301.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,69
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:308,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:309,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0752
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:30490,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,52
|Açılış
|: 490,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:30
|DMSAS
|8,04
|113.160.693
|% 17,03
|
|PENTA
|88,75
|15.446.453
|% 14,81
|
|DOBUR
|23,30
|2.652.031
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,55
|91.564.969
|% 12,67
|
|ESCAR
|20,24
|90.397.879
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,52
|37.468.233
|% -7,64
|
|BRYAT
|384,30
|102.700.578
|% -7,51
|
|ALKIM
|15,54
|112.186.015
|% -6,83
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.613.843
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|675.630.157
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|509.561.036
|% -3,61
|
|THYAO
|12,24
|472.988.287
|% -0,08
|
|SISE
|8,72
|462.025.120
|% 1,16
|
|EREGL
|18,60
|435.286.803
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,86
|359.683.306
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|148.988.848
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|217.411.639
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|675.630.157
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|509.561.036
|% -3,61
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5193
|8,5256
|% 0,92
|
|Euro
|9,9823
|9,9901
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,6100
|11,6683
|% 0,20
|
|Frank
|9,2456
|9,3013
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2640
|2,2753
|% 0,79
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-1,13
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|22,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|16,07
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,77
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,30
|66,30
|-1,93
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:37BRYAT
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 386.50 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 128 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 46 kaybederek (% -0.74 ) 1, 273
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, DMSAS, UFUK, GESAN, AGYO
-
16:36
SEYKM, VKING, OSMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
ALKIM, YONGA, BRYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında