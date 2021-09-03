***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 17:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 4.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 15.09.2021 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961776
BIST
18:051.469
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488,96
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYLUM
|4,40
|34.662.512
|% 10,00
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|CASA
|129,80
|1.341.481
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.484
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.370.773
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.413.374
|% -9,99
|
|SNKRN
|26,08
|200.879
|% -6,86
|
|BURCE
|20,34
|8.992.730
|% -6,61
|
|KERVN
|0,58
|906.882
|% -6,45
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,89
|1.135.766.196
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|1.008.509.681
|% -0,61
|
|SASA
|28,44
|570.662.505
|% 0,85
|
|EREGL
|18,14
|529.470.720
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,61
|512.503.723
|% -1,17
|
|ODAS
|1,58
|320.067.482
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|292.559.482
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|296.144.698
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|1.008.509.681
|% -0,61
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|AKYHO
|2,43
|217.371.735
|% -2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2995
|8,3019
|% 0,34
|
|Euro
|9,8631
|9,8770
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4794
|11,5369
|% 0,56
|
|Frank
|9,0538
|9,1083
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2074
|2,2185
|% 0,33
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.833
|1.833
|23,16
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
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|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,12
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