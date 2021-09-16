***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 10:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 15.09.2021 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Buna ilişkin bilgi ektedir.
İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964049
BIST
11:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,93
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
11:278,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0177
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4486
En Düşük
8,4182
11:279,9621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0104
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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9,9994
En Düşük
9,9461
11:27484,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,32
|Açılış
|: 484,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler11:25
|GARFA
|9,35
|4.660.805
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|1.969.335
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|225.799.311
|% 9,93
|
|ESEN
|35,86
|84.801.818
|% 9,00
|
|ISKPL
|8,01
|119.407.347
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|20.117.484
|% -9,99
|
|SELVA
|7,46
|40.776.324
|% -9,79
|
|IHGZT
|1,20
|30.294.980
|% -6,25
|
|NIBAS
|11,92
|5.869.441
|% -4,64
|
|GARAN
|9,55
|454.466.582
|% 1,27
|
|THYAO
|12,43
|244.132.119
|% 1,39
|
|TUPRS
|109,20
|232.374.549
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,80
|225.799.311
|% 9,93
|
|KOZAL
|97,70
|179.567.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,49
|125.991.201
|% 0,81
|
|GARAN
|9,55
|454.466.582
|% 1,27
|
|ODAS
|1,45
|42.253.944
|% 0,69
|
|IHGZT
|1,20
|30.294.980
|% -6,25
|
|EKGYO
|1,83
|37.746.907
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4422
|8,4460
|% 0,23
|
|Euro
|9,9561
|9,9632
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6380
|11,6964
|% 0,07
|
|Frank
|9,1162
|9,1711
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2456
|2,2568
|% 0,24
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,05
|