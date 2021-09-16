***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 10:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş." ne 14.09.2021 Salı günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964050
BIST
10:501.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.424
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1.435
En Düşük
1.424
10:508,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 8,4330
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|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,4482
En Düşük
8,4182
10:509,9674
En Yüksek
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|: -0,05%
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|Açılış
|: 9,9550
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9,9994
En Düşük
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10:50485,22
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|Açılış
|: 485,22
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|Önceki Kapanış
|: 486,06
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487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GARFA
|9,35
|4.352.152
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|1.908.392
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,40
|9.405.104
|% 6,67
|
|ESEN
|34,98
|50.563.079
|% 6,32
|
|NUGYO
|16,41
|13.279.691
|% -8,93
|
|ISKPL
|8,22
|103.745.740
|% -7,64
|
|IHGZT
|1,19
|27.724.471
|% -7,03
|
|SELVA
|7,83
|22.866.555
|% -5,32
|
|DOGUB
|5,28
|4.534.701
|% -4,17
|
|GARAN
|9,55
|410.626.010
|% 1,27
|
|TUPRS
|109,30
|199.563.765
|% 0,09
|
|YEOTK
|49,62
|184.151.779
|% 5,31
|
|BIOEN
|36,00
|138.483.273
|% 2,62
|
|THYAO
|12,37
|129.903.998
|% 0,90
|
|GARAN
|9,55
|410.626.010
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,49
|79.118.195
|% 0,81
|
|IHGZT
|1,19
|27.724.471
|% -7,03
|
|ODAS
|1,45
|29.424.784
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,84
|36.039.080
|% 0,55
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4404
|8,4424
|% 0,18
|
|Euro
|9,9599
|9,9660
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6430
|11,7013
|% 0,11
|
|Frank
|9,1264
|9,1814
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2454
|2,2567
|% 0,23
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,07
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