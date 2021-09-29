***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 17:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 08.10.2021 Cuma günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965750
BIST
17:021.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:028,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
17:0210,3246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0530
|Açılış
|: 10,3050
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4068
En Düşük
10,2934
17:02495,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,92
|Açılış
|: 495,24
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|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MANAS
|17,29
|41.042.244
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.712.262
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.511.349
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.418.267
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.434.990
|% -9,98
|
|GARFA
|12,92
|7.654.208
|% -9,65
|
|ERSU
|4,18
|63.908.708
|% -9,52
|
|ORCAY
|17,30
|329.862.809
|% -9,19
|
|GARAN
|9,03
|1.268.569.478
|% 2,15
|
|THYAO
|13,84
|1.031.872.676
|% 0,44
|
|KOZAL
|96,30
|455.085.435
|% 2,07
|
|TUPRS
|111,90
|436.558.147
|% -0,89
|
|SISE
|8,09
|425.562.323
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,38
|395.376.534
|% 1,71
|
|GARAN
|9,03
|1.268.569.478
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,22
|411.571.340
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,79
|135.870.285
|% 0,56
|
|THYAO
|13,84
|1.031.872.676
|% 0,44
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8770
|8,8805
|% 0,11
|
|Euro
|10,3194
|10,3246
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,8984
|11,9581
|% -0,56
|
|Frank
|9,4892
|9,5464
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% 0,05
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-3,54
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|8,87
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|4,30
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|-0,32
|