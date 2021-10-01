***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 09:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 12.10.2021 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966004
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
0
En Düşük
0
18:058,8832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
18:0510,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0080
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
18:05501,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 501,19
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
499,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8794
|8,8832
|% -0,06
|
|Euro
|10,2901
|10,2991
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9102
|11,9699
|% -0,18
|
|Frank
|9,4983
|9,5556
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3609
|2,3727
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,64
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|-0,12
|