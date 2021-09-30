***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 15:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Merkez Ankara), O, P, R Blokların kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 28.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965886
BIST
16:091.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
16:098,8442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0439
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
16:0910,2653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0418
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
16:09499,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,26
|Açılış
|: 499,49
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:09
|GARFA
|12,87
|4.534.152
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.667.114
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.119.332
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|293.873.738
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|69,80
|55.554.182
|% -9,47
|
|EUYO
|3,49
|2.401.374
|% -6,43
|
|OYLUM
|8,80
|35.173.928
|% -5,78
|
|GARAN
|9,25
|974.316.689
|% 0,11
|
|MAREN
|9,08
|785.697.803
|% 9,27
|
|SISE
|8,25
|695.749.067
|% 0,73
|
|THYAO
|13,96
|634.482.159
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,39
|437.376.243
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|437.376.243
|% -0,83
|
|GARAN
|9,25
|974.316.689
|% 0,11
|
|ODAS
|1,38
|134.621.787
|% 0,73
|
|MAREN
|9,08
|785.697.803
|% 9,27
|
|SISE
|8,25
|695.749.067
|% 0,73
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8407
|8,8442
|% -0,49
|
|Euro
|10,2593
|10,2653
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9402
|12,0001
|% 0,08
|
|Frank
|9,4825
|9,5397
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3509
|2,3627
|% -0,41
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|1,16
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|4,19
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|2,03
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|-0,45
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 1 kaybederek (% -0.17 ) 1, 232
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, YAPRK, GARFA, DIRIT, AGYO, ALMAD
-
16:22
NIBAS, BTCIM, NUGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
RALYH, EUYO, BIOEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 151 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem