Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2021 16:34



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 08.10.2021 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne
katılan istekliler ekte listelenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968775


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:531.399
Değişim :  0,15% |  2,07
Açılış :  1.398  
Önceki Kapanış :  1.397  
En Yüksek
1.405 En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 179,30 25.283.280 % 10,00  
AYCES 55,00 4.463.931 % 10,00  
PKENT 3.520,00 38.710.977 % 10,00  
DOBUR 31,94 5.578.523 % 9,99  
MERIT 19,16 1.367.104 % 9,99  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Dolar 8,9415 8,9460 % 0,80  
Euro 10,3515 10,3588 % 0,81  
Sterlin 12,1409 12,2017 % 0,84  
Frank 9,5950 9,6528 % 0,89  
Riyal 2,3730 2,3849 % 0,63  
daha fazla
17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 3,20  
Altın Gr. 505 505 3,94  
Cumhuriyet 3.360 3.411 66,00  
Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,75 22,78 0,16  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,08  
B. Petrol 83,12 83,12 1,17  
Seans Raporu 17:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru