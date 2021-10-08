***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 16:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 08.10.2021 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne
katılan istekliler ekte listelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968775
BIST
17:531.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:538,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5310,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0835
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:53504,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,01
|Açılış
|: 504,67
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:53
|MAALT
|179,30
|25.283.280
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.463.931
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.578.523
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.367.104
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.915.052
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.480.146
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.838.225
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,60
|259.804.614
|% -9,34
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|ASELS
|15,74
|1.058.150.718
|% 1,48
|
|SASA
|27,50
|909.361.874
|% 2,92
|
|THYAO
|14,12
|877.195.194
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,77
|408.732.264
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,37
|423.188.763
|% -0,84
|
|GARAN
|9,29
|1.391.828.013
|% -1,06
|
|PETKM
|6,17
|808.518.616
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,57
|286.803.427
|% -0,39
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9415
|8,9460
|% 0,80
|
|Euro
|10,3515
|10,3588
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,1409
|12,2017
|% 0,84
|
|Frank
|9,5950
|9,6528
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3730
|2,3849
|% 0,63
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,20
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,94
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|1,17
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM