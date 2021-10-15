***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir 2. Kısım, "İstanbul Hoşdere Toplu Konut Alanı 2. Etap" kapsamında, 1963 Ada 1 Parselde 148 adet olan konut sayısı 387 adet ve 1 adet olan ticari ünite sayısı 3 olacak şekilde revizyona gidilmiş olup, 2.Tadilat Yapı Ruhsatları 13.10.2021 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 390 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971137BIST