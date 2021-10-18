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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2021 19:30



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 565 Ada 2 Parselde yer alan 88 adet konuttan oluşan bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 13.10.2021 tarihinde alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971318


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