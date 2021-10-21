***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2021 10:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 3. Kısım" kapsamında, 853 Ada 10 Parselde 329 adet olan konut sayısı 388 adet ve 13 adet olan ticari ünite sayısı değişmeyecek şekilde revizyona gidilmiş olup, toplam 401 adet Bağımsız Bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 19.10.2021 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 401 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971649
BIST
12:221.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:229,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1141
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:2211,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1148
|Açılış
|: 11,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:22553,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 8,72
|Açılış
|: 554,05
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:22
|DOBUR
|41,14
|7.623.684
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|ERBOS
|93,60
|67.651.228
|% 9,09
|
|MRSHL
|254,20
|7.566.060
|% 8,12
|
|FADE
|7,91
|156.922.843
|% -8,02
|
|OLMK
|7,25
|3.215.606
|% -5,84
|
|IHYAY
|0,84
|9.037.874
|% -5,62
|
|ANELE
|2,66
|12.757.093
|% -5,34
|
|MERIT
|25,10
|20.233.458
|% -4,85
|
|GARAN
|9,03
|705.022.519
|% 0,44
|
|SISE
|8,46
|635.829.857
|% 1,20
|
|THYAO
|14,07
|525.298.830
|% 0,72
|
|KRDMD
|7,39
|454.902.695
|% 1,93
|
|SASA
|28,08
|379.153.349
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,49
|273.428.242
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|705.022.519
|% 0,44
|
|SISE
|8,46
|635.829.857
|% 1,20
|
|DOHOL
|2,63
|165.615.749
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,39
|454.902.695
|% 1,93
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6012
|9,6060
|% 1,11
|
|Euro
|11,1676
|11,1994
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,2324
|13,2987
|% 1,17
|
|Frank
|10,4383
|10,5012
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5557
|2,5685
|% 1,09
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,29
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,78
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|83,00
|
|Tam
|3.635
|3.726
|85,89
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,55
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,78
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|0,41
|