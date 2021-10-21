***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 3. Kısım" kapsamında, 853 Ada 10 Parselde 329 adet olan konut sayısı 388 adet ve 13 adet olan ticari ünite sayısı değişmeyecek şekilde revizyona gidilmiş olup, toplam 401 adet Bağımsız Bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 19.10.2021 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 401 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971649BIST