***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 16:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 569 Ada 1 Parselde yer alan 119 adet konut ve 11 adet ticari üniteden oluşan toplam 130 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 21.10.2021 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972476
BIST
17:111.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:119,5132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0713
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:1111,0498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0874
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:11546,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -10,08
|Açılış
|: 546,87
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AKMGY
|40,06
|2.684.256
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.649.008
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|311.271.825
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.615.814
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.586.721
|% 9,92
|
|BIOEN
|27,02
|354.781.152
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,05
|25.419.237
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,25
|2.177.183.704
|% 1,87
|
|GUBRF
|68,75
|1.213.453.382
|% 6,34
|
|THYAO
|14,63
|1.046.432.739
|% 2,45
|
|TUPRS
|140,00
|823.554.497
|% -1,27
|
|EREGL
|20,00
|734.549.379
|% 1,88
|
|GARAN
|9,25
|2.177.183.704
|% 1,87
|
|ODAS
|1,41
|230.863.041
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|337.594.780
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|209.798.985
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|647.003.389
|% 0,80
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5082
|9,5132
|% -0,74
|
|Euro
|11,0449
|11,0498
|% -0,78
|
|Sterlin
|13,0967
|13,1624
|% -0,40
|
|Frank
|10,3081
|10,3702
|% -0,65
|
|Riyal
|2,5318
|2,5445
|% -0,60
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-23,75
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|-70,00
|
|Tam
|3.599
|3.690
|-68,84
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-33,30
|
|Çeyrek
|873
|892
|-16,65
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,23
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|0,08
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:20RHEAG
Yüzde 9.78 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 544, 604 adet işlem
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17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 91 artarak (% 1.18 ) 1, 626
-
17:19XU100
Endeks 1, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 17, 310.00 milyon TL de
-
17:19PENGD
Yüzde 6.02 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 709, 081 adet işlem
-
17:18EMKEL
Yüzde 6.64 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 088, 180 adet işlem