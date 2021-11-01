***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 10:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 564 Ada 1 Parselde yer alan 226 adet konut ve 6 adet ticari üniteden oluşan toplam 232 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 27.10.2021 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973337
BIST
10:221.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,33
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
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1.526
En Düşük
1.517
10:229,5509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0387
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
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9,6129
En Düşük
9,5154
10:2211,0441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
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|Açılış
|: 10,9700
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|Önceki Kapanış
|: 11,0600
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11,1161
En Düşük
11,0130
10:22547,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,48
|Açılış
|: 547,55
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|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ZRGYO
|2,20
|3.893.320
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,96
|92.470.796
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,43
|32.345.661
|% 9,94
|
|RALYH
|7,14
|18.551.131
|% 9,85
|
|GSRAY
|3,95
|87.946.809
|% 9,42
|
|EGSER
|14,66
|8.626.436
|% -7,51
|
|FRIGO
|19,45
|3.056.246
|% -7,38
|
|PRKAB
|21,02
|10.157.372
|% -6,99
|
|AKSEN
|7,00
|15.084.089
|% -6,91
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|GARAN
|9,88
|323.191.524
|% 0,30
|
|SISE
|8,42
|146.561.897
|% -2,77
|
|SASA
|30,32
|140.887.105
|% -2,32
|
|THYAO
|15,11
|136.839.593
|% 0,94
|
|GUBRF
|71,05
|132.593.108
|% 3,35
|
|GARAN
|9,88
|323.191.524
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,76
|72.707.206
|% 1,10
|
|TSKB
|1,29
|30.893.659
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,95
|87.946.809
|% 9,42
|
|EKGYO
|1,99
|41.534.023
|% 1,02
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5459
|9,5509
|% -0,40
|
|Euro
|11,0324
|11,0441
|% -0,63
|
|Sterlin
|12,9880
|13,0531
|% -0,69
|
|Frank
|10,3641
|10,4265
|% -0,61
|
|Riyal
|2,5357
|2,5484
|% -0,52
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|1,26
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,25
|