Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.11.2021 10:10



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mahallesi 564 Ada 1 Parselde yer alan 226 adet konut ve 6 adet ticari üniteden oluşan toplam 232 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 27.10.2021 tarihinde alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973337


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:221.517
Değişim :  -0,35% |  -5,33
Açılış :  1.522  
Önceki Kapanış :  1.522  
En Yüksek
1.526 En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler10:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZRGYO 2,20 3.893.320 % 10,00  
TSPOR 5,96 92.470.796 % 9,96  
HEDEF 3,43 32.345.661 % 9,94  
RALYH 7,14 18.551.131 % 9,85  
GSRAY 3,95 87.946.809 % 9,42  
daha fazla
10:22 Alış Satış %  
Dolar 9,5459 9,5509 % -0,40  
Euro 11,0324 11,0441 % -0,63  
Sterlin 12,9880 13,0531 % -0,69  
Frank 10,3641 10,4265 % -0,61  
Riyal 2,5357 2,5484 % -0,52  
daha fazla
10:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 1,26  
Altın Gr. 547 547 -3,29  
Cumhuriyet 3.601 3.655 -49,00  
Tam 3.586 3.676 -34,88  
Yarım 1.733 1.778 -16,88  
Çeyrek 869 889 -8,43  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 -0,04  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,07  
B. Petrol 83,47 83,47 -0,25  
Seans Raporu 10:22
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru