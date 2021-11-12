***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 17:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 11.11.2021 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 580.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 217.500.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %37,50
MR GRUP İNŞ. TAAH. PROJE MÜH. YMK GIDA TEM. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977439
BIST
17:581.638
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:56
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|40.922.665
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.498.722
|% 9,91
|
|AKFGY
|5,77
|21.566.449
|% 9,90
|
|PRKAB
|35,44
|210.713.262
|% 9,86
|
|KZBGY
|32,02
|42.662.466
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.438.982
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.482.971
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|99.622.720
|% -7,75
|
|PETKM
|7,64
|3.130.745.935
|% -0,13
|
|GARAN
|10,57
|1.805.068.659
|% -0,28
|
|THYAO
|17,77
|1.408.530.863
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,47
|764.609.208
|% 0,67
|
|SISE
|9,56
|699.777.195
|% 0,95
|
|PETKM
|7,64
|3.130.745.935
|% -0,13
|
|ADESE
|1,22
|433.482.971
|% -9,63
|
|ODAS
|1,55
|511.185.544
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,15
|274.654.688
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|620.036.506
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9604
|9,9628
|% 0,60
|
|Euro
|11,4140
|11,4286
|% 0,69
|
|Sterlin
|13,3131
|13,3798
|% 0,87
|
|Frank
|10,7594
|10,8242
|% 0,52
|
|Riyal
|2,6508
|2,6641
|% 0,67
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-4,28
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|0,00
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,70
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