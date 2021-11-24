***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 17:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhalesinin 2. oturumu 19.10.2021 tarihinde yapılmış olan İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. ile 23.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 2.600.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %35,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 910.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979488
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2409
En Yüksek
|Değişim
|: -4,42%
|| -0,5664
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7053
En Yüksek
|Değişim
|: -5,07%
|| -0,7320
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
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14,8152
En Düşük
13,0001
18:05701,48
En Yüksek
|Değişim
|: -5,02%
|| -37,07
|Açılış
|: 701,48
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1912
|12,2367
|% -4,46
|
|Euro
|13,6482
|13,6996
|% -5,11
|
|Sterlin
|16,2218
|16,3032
|% -5,19
|
|Frank
|12,9872
|13,0654
|% -5,12
|
|Riyal
|3,2455
|3,2617
|% -4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,62
|
|Altın Gr.
|698
|699
|-39,97
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|-0,57
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|0,37
|