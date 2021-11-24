***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 17:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen Denizli Merkezefendi Projesi İkmal İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Turgut Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. ile 24.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979477
BIST
17:591.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:5911,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1056
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:5913,4680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1383
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:59688,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 4,69
|Açılış
|: 688,24
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TRILC
|11,88
|248.652.864
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.340.743
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.539.663
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.468.668
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|1.277.511
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.510.297
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.202.441
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.370.036
|% -9,95
|
|DITAS
|25,10
|121.367.065
|% -8,53
|
|AKFGY
|5,17
|23.954.702
|% -7,35
|
|SASA
|39,14
|2.619.809.117
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.112.647.501
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.864.018.394
|% -0,76
|
|ASELS
|21,24
|1.854.254.014
|% 1,14
|
|KRDMD
|8,88
|1.582.901.418
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,35
|1.046.990.893
|% -3,46
|
|PETKM
|7,67
|2.112.647.501
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,03
|902.786.358
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,88
|1.582.901.418
|% 1,14
|
|HALKB
|5,27
|865.965.073
|% 6,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9724
|11,9932
|% 0,89
|
|Euro
|13,4377
|13,4680
|% 1,04
|
|Sterlin
|15,8785
|15,9581
|% 0,50
|
|Frank
|12,7410
|12,8177
|% 0,49
|
|Riyal
|3,1794
|3,1953
|% 0,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,15
|
|Altın Gr.
|689
|689
|5,60
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|0,10
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,08
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem