***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Şile Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Cadde) kapsamında bulunan ünitelerin e-ihale sistemi üzerinden 14 Ekim 2021 tarihinde satışa sunulmuştur. E-İhale sonucu muhammen bedeli KDV Dahil 17.285.000,00 TL (KDV Hariç 14.648.305,08 TL) olan 10 adet bağımsız bölümün satış fiyatı KDV Dahil 18.080.000,00 TL (KDV Hariç 15.322.033,90 TL) üzerinden teklif gelmiş ve satış işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979881BIST