***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 13:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Ebruli İnşaat A.Ş. ile 30.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 1.850.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı
%38,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 703.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980645
BIST
13:371.882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 24,13
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
13:3713,4280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1211
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
13:3715,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1846
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
13:37766,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 4,85
|Açılış
|: 766,40
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler13:37
|ERBOS
|137,50
|156.852.835
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.009.981
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.562.175
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,65
|63.968.501
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|975.024
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.524.971
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.008.565
|% -9,98
|
|RODRG
|14,24
|986.814
|% -4,94
|
|NUGYO
|8,96
|35.262.376
|% -4,68
|
|KRDMD
|9,20
|1.201.047.318
|% 2,68
|
|THYAO
|18,40
|1.148.378.586
|% -0,05
|
|GARAN
|11,69
|857.704.079
|% 0,43
|
|SISE
|13,26
|776.448.790
|% 2,24
|
|EREGL
|23,62
|754.398.857
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,37
|577.440.046
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,33
|593.817.637
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,19
|203.643.605
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,20
|1.201.047.318
|% 2,68
|
|TSKB
|1,50
|178.639.470
|% 0,67
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4233
|13,4280
|% 0,91
|
|Euro
|15,2090
|15,2486
|% 1,23
|
|Sterlin
|17,8129
|17,9022
|% 1,18
|
|Frank
|14,5273
|14,6148
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5660
|3,5839
|% 0,82
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,03
|
|Altın Gr.
|766
|766
|4,97
|
|Cumhuriyet
|5.061
|5.137
|-7,00
|
|Tam
|5.039
|5.170
|-13,14
|
|Yarım
|2.435
|2.501
|-6,36
|
|Çeyrek
|1.221
|1.251
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,66
|0,14
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|1,35
|