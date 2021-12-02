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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2021 13:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Ebruli İnşaat A.Ş. ile 30.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG)                      1.850.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı
                                  
%38,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG)          703.000.000 TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980645


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ERBOS 137,50 156.852.835 % 10,00  
MIATK 37,18 3.009.981 % 10,00  
ISATR 311.692,00 311.692 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.562.175 % 10,00  
ZRGYO 2,65 63.968.501 % 9,96  
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Riyal 3,5660 3,5839 % 0,82  
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Altın Ons 1.776 1.776 -3,03  
Altın Gr. 766 766 4,97  
Cumhuriyet 5.061 5.137 -7,00  
Tam 5.039 5.170 -13,14  
Yarım 2.435 2.501 -6,36  
Çeyrek 1.221 1.251 -3,18  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 0,13  
Gümüş Gr. 9,64 9,66 0,14  
B. Petrol 70,22 70,22 1,35  
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