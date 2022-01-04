***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 10:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden kapsamında, kısmi geçici kabulü yapılmış olup tarihinde onaylanmıştır. İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul)
2384 Ada 7 Parsel A1, A2, A3, B, C ve Mescit Bloklar, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin
Kısmi Geçici Kabul Tutanağı
30.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988558
BIST
12:521.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 42,58
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
12:5213,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2623
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
12:5215,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2900
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
12:52771,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 12,99
|Açılış
|: 771,99
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CRFSA
|46,22
|4.478.163
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|54.281.536
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|317.186.055
|% 9,91
|
|IHEVA
|1,13
|25.601.488
|% 9,71
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|BAGFS
|17,09
|37.887.020
|% -3,45
|
|AVTUR
|2,53
|1.308.466
|% -3,44
|
|AKGRT
|9,78
|7.761.267
|% -3,36
|
|EDATA
|18,51
|3.283.073
|% -3,34
|
|KZBGY
|29,70
|8.633.872
|% -3,26
|
|THYAO
|23,00
|1.465.250.772
|% 5,31
|
|EREGL
|30,20
|1.114.451.444
|% 3,28
|
|GARAN
|11,52
|1.040.587.309
|% 0,52
|
|SASA
|55,80
|896.060.017
|% 4,79
|
|SISE
|14,27
|737.389.964
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,49
|531.450.187
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,26
|259.310.164
|% 1,35
|
|GARAN
|11,52
|1.040.587.309
|% 0,52
|
|IHGZT
|0,74
|53.866.192
|% -2,63
|
|KRDMD
|9,80
|678.886.718
|% 3,59
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2833
|13,3032
|% 1,80
|
|Euro
|15,0131
|15,0637
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,9208
|18,0107
|% 1,85
|
|Frank
|14,4329
|14,5198
|% 1,66
|
|Riyal
|3,5314
|3,5491
|% 1,52
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|3,67
|
|Altın Gr.
|769
|769
|10,41
|
|Cumhuriyet
|5.124
|5.202
|42,00
|
|Tam
|5.106
|5.239
|52,32
|
|Yarım
|2.468
|2.534
|25,31
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|12,66
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|0,08
|
|B. Petrol
|79,26
|79,26
|0,28
|