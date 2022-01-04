***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden kapsamında, kısmi geçici kabulü yapılmış olup tarihinde onaylanmıştır. İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul)2384 Ada 7 Parsel A1, A2, A3, B, C ve Mescit Bloklar, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerininKısmi Geçici Kabul Tutanağı30.12.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988558BIST