***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 12:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi kapsamındaki 859/2 Parsel Sosyal Kültürel Tesis Alanı İle Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 11.01.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993359
BIST
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802,87
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|TETMT
|367,40
|10.652.509
|% 10,00
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|UZERB
|74,85
|2.759.570
|% 9,99
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|EMNIS
|26,28
|1.772.639
|% 9,96
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|PKENT
|8.099,40
|9.067.307
|% 9,67
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|SELVA
|15,80
|2.182.351
|% 9,04
|
|BRMEN
|2,57
|415.882
|% -8,54
|
|ORMA
|31,90
|76.626
|% -6,18
|
|YONGA
|24,92
|81.920
|% -5,03
|
|MSGYO
|4,35
|17.773.852
|% -3,33
|
|YBTAS
|13.550,00
|54.650
|% -3,21
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|KRDMD
|13,24
|3.653.374.504
|% 1,46
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|THYAO
|28,86
|3.255.893.998
|% 7,37
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|GARAN
|11,91
|1.364.971.254
|% 0,51
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|ASELS
|24,76
|1.263.340.244
|% 2,48
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|EREGL
|31,90
|1.257.021.122
|% 1,01
|
|KRDMD
|13,24
|3.653.374.504
|% 1,46
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|YKBNK
|3,85
|854.661.115
|% -0,77
|
|THYAO
|28,86
|3.255.893.998
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.364.971.254
|% 0,51
|
|ODAS
|1,40
|148.212.859
|% 2,94
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|13:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,5924
|13,6033
|% 2,87
|
|Euro
|15,6002
|15,6232
|% 3,08
|
|Sterlin
|18,6177
|18,7111
|% 2,99
|
|Frank
|14,8261
|14,9154
|% 2,86
|
|Riyal
|3,6092
|3,6273
|% 2,74
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|13:39
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,05
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|Altın Gr.
|797
|797
|20,19
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
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|Tam
|5.270
|5.404
|-68,98
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|Yarım
|2.547
|2.614
|-33,37
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|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-16,69
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|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,27
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|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,13
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