***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 15:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Çanakkale Kepez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 15.03.2022 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005094
BIST
15:591.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.920
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|: 1.952
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1.957
En Düşük
1.912
15:5913,8007
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,7333
15:5915,5114
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|Açılış
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872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler15:59
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.757.598
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.568.396
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|88.489.977
|% 9,88
|
|AGESA
|21,22
|3.241.518
|% -7,58
|
|AEFES
|24,86
|54.290.089
|% -7,38
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|PKENT
|394,40
|9.489.162
|% -6,98
|
|THYAO
|26,24
|3.351.266.214
|% -3,88
|
|KRDMD
|11,89
|1.851.412.420
|% 5,04
|
|EREGL
|31,16
|1.798.078.313
|% 0,00
|
|TUPRS
|191,40
|1.121.380.051
|% 6,39
|
|GARAN
|11,18
|936.879.150
|% -1,76
|
|YKBNK
|3,58
|600.690.869
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,89
|1.851.412.420
|% 5,04
|
|THYAO
|26,24
|3.351.266.214
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,01
|243.919.530
|% -1,47
|
|HUNER
|2,61
|314.163.921
|% -2,25
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7922
|13,8007
|% 0,04
|
|Euro
|15,4640
|15,5114
|% -0,76
|
|Sterlin
|18,4481
|18,5406
|% 0,00
|
|Frank
|14,9169
|15,0068
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6721
|3,6905
|% 0,15
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,16
|
|Altın Gr.
|848
|848
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.633
|5.718
|16,00
|
|Tam
|5.616
|5.758
|26,04
|
|Yarım
|2.714
|2.785
|12,60
|
|Çeyrek
|1.361
|1.393
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,24
|98,24
|4,12
|