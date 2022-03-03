***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden bulunan İstanbul Başakşehir Güney Ayazma ve Kayabaşı-Avcılar Kapadık Cami İnşaatları ile Ada İçi Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatları İşi'nin, kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 01.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006953BIST