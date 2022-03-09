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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2022 14:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak oluşturulan Kar Dağıtım Politikasını, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 30 'unun (nakit temettü) dağıtılabileceğinin ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008688


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Altın Gr. 948 948 -6,02  
Cumhuriyet 6.272 6.367 24,00  
Tam 6.250 6.411 33,95  
Yarım 3.021 3.101 16,42  
Çeyrek 1.515 1.551 8,21  
Gümüş.Ons 26,10 26,14 -0,32  
Gümüş Gr. 12,28 12,30 0,00  
B. Petrol 125 125 -2,82  
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