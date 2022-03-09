***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak oluşturulan Kar Dağıtım Politikasını, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 30 'unun (nakit temettü) dağıtılabileceğinin ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008688BIST