***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 14:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak oluşturulan Kar Dağıtım Politikasını, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 30 'unun (nakit temettü) dağıtılabileceğinin ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008688
BIST
14:442.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,60
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.033
14:4414,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1993
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6679
En Düşük
14,4349
14:4416,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2942
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1180
En Düşük
15,7698
14:44948,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,45
|Açılış
|: 948,56
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler14:42
|GZNMI
|16,94
|404.104
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|386.074
|% 9,94
|
|SASA
|55,35
|1.865.762.827
|% 9,06
|
|AVOD
|1,87
|78.469.994
|% 8,72
|
|KARYE
|15,69
|27.939.031
|% 8,21
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,72
|13.014.658
|% -7,48
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|12.462.194
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|VAKBN
|3,33
|13.399.999.997
|% 0,91
|
|THYAO
|26,06
|3.888.520.329
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,61
|2.131.838.479
|% 0,14
|
|SASA
|55,35
|1.865.762.827
|% 9,06
|
|KOZAL
|141,30
|1.659.458.754
|% -2,28
|
|VAKBN
|3,33
|13.399.999.997
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|234.424.192
|% 3,52
|
|THYAO
|26,06
|3.888.520.329
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,61
|2.131.838.479
|% 0,14
|
|YKBNK
|3,66
|500.833.382
|% 1,10
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6419
|14,6477
|% 1,36
|
|Euro
|16,0656
|16,0932
|% 1,83
|
|Sterlin
|19,1972
|19,2935
|% 1,65
|
|Frank
|15,7002
|15,7947
|% 1,28
|
|Riyal
|3,8894
|3,9089
|% 1,22
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.014
|-37,54
|
|Altın Gr.
|948
|948
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.272
|6.367
|24,00
|
|Tam
|6.250
|6.411
|33,95
|
|Yarım
|3.021
|3.101
|16,42
|
|Çeyrek
|1.515
|1.551
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|0,00
|
|B. Petrol
|125
|125
|-2,82
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57BASGZ
Yüzde 4.59 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 756, 551 adet işlem
-
14:56KRSTL
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 468, 874 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 63 artarak (% 1.18 ) 2, 285
-
14:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, ODAS, TRKCM
-
14:55XU100
Endeks 2, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 24, 360.00 milyon TL de