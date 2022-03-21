***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 17.03.2022 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne katılan istekliler ekte listelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011866BIST