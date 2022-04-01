***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 14:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014936
BIST
15:022.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 20,31
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.254
En Düşük
2.230
15:0214,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0256
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
15:0216,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:02911,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 911,65
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ULUSE
|124,60
|4.102.206
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.790.539
|% 9,91
|
|YKSLN
|7,85
|118.225.624
|% 8,73
|
|ASUZU
|81,10
|155.679.790
|% 8,42
|
|KONKA
|14,05
|81.561.538
|% 7,01
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,00
|67.702.823
|% -7,15
|
|ITTFH
|1,35
|48.172.206
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,14
|23.878.117
|% -5,42
|
|ETILR
|9,04
|4.313.065
|% -4,24
|
|GARAN
|12,49
|4.319.747.370
|% 2,38
|
|THYAO
|32,74
|2.465.036.772
|% 1,49
|
|PETKM
|9,38
|1.988.472.268
|% 3,88
|
|TUPRS
|228,30
|1.735.602.422
|% 6,48
|
|KRDMD
|15,41
|1.645.233.825
|% 0,72
|
|GARAN
|12,49
|4.319.747.370
|% 2,38
|
|PETKM
|9,38
|1.988.472.268
|% 3,88
|
|AKBNK
|7,34
|1.363.052.416
|% 1,10
|
|KARSN
|5,85
|1.013.979.673
|% 6,36
|
|YKBNK
|4,14
|711.135.900
|% 1,47
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6910
|14,6972
|% 0,17
|
|Euro
|16,2417
|16,2496
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2367
|19,3331
|% 0,08
|
|Frank
|15,8306
|15,9260
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9055
|3,9250
|% 0,19
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-5,90
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.131
|-28,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|-32,99
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|-15,96
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-7,97
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,32
|