***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 10:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 7 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Muhterem İNCE Sinan AKSU ve Burak DEMİRALP'in, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak sunulmalarına Aday Gösterme Komitesi Kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının Bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015335
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BIST En Aktif Hisseler12:26
|IPEKE
|18,95
|131.257.738
|% 9,98
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|ULUSE
|137,00
|1.582.213
|% 9,95
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|LIDER
|20,50
|3.012.065
|% 9,92
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|GEREL
|4,79
|38.608.261
|% 9,86
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|DAPGM
|22,50
|157.663.890
|% 9,65
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|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
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|PAPIL
|19,98
|11.615.083
|% -3,66
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|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
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|ETILR
|8,57
|337.955
|% -3,16
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|POLTK
|577,60
|4.683.801
|% -3,05
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|SISE
|16,14
|1.443.392.669
|% 5,01
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|ASELS
|25,36
|1.333.705.402
|% 2,34
|
|KOZAL
|158,20
|1.281.386.434
|% 9,25
|
|THYAO
|32,98
|1.129.165.275
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.087.313.394
|% 5,02
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|KARSN
|5,81
|938.194.885
|% -2,68
|
|AKBNK
|7,45
|963.968.274
|% 1,92
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
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|DOHOL
|3,45
|360.346.508
|% 3,92
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|12:26
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7112
|14,7163
|% 0,22
|
|Euro
|16,2206
|16,2280
|% 0,06
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|Sterlin
|19,2490
|19,3455
|% 0,27
|
|Frank
|15,8173
|15,9126
|% 0,09
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|Riyal
|3,9101
|3,9297
|% 0,20
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|12:26
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,21
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|Altın Gr.
|912
|912
|2,78
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|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|26,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|21,90
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|10,60
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|Çeyrek
|1.458
|1.491
|5,30
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|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|0,10
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|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,07
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|B. Petrol
|104
|104
|-0,10
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