***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi "Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 63865 Ada 2 MİA Parselinde yer alan 1.425 adet konut, 1.634 adet ticari ünite ile 1 adet otel bloğuna ait Yapı Ruhsatları 28.09.2017 tarihinde alınmış, ancak projede revizyona gidilmiş, konut sayısı 1.578, ticari ünite sayısı 1.782 olacak şekilde toplam 3.360 adet bağımsız bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 04.04.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017117BIST