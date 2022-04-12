***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 10:16
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 1. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Mesa Mesken Sanayii A.Ş. ile 11.04.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 1.150.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019425
BIST
12:032.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -20,15
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
12:0314,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0315,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:03921,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 921,09
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:01
|CLEBI
|257,60
|73.574.045
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|51.586.931
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,44
|7.664.029
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.163.765
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.098.793
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.937.574
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,50
|15.066.361
|% -7,59
|
|THYAO
|36,68
|2.252.150.876
|% 1,44
|
|GARAN
|13,62
|1.373.591.524
|% -1,87
|
|SISE
|17,29
|1.282.525.762
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|KRDMD
|16,24
|1.022.955.600
|% 0,31
|
|ODAS
|2,27
|561.797.778
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,69
|652.654.830
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,81
|819.547.785
|% -3,05
|
|TSKB
|1,68
|252.433.366
|% -3,45
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6801
|14,6827
|% 0,14
|
|Euro
|15,9650
|15,9781
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,0389
|19,1344
|% -0,04
|
|Frank
|15,6764
|15,7708
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,13
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-2,45
|
|Altın Gr.
|921
|922
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.077
|6.229
|8,11
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|3,92
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,18
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -0.57 ) 2, 716
-
12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
12:15XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 21, 676.00 milyon TL de
-
12:15ZRGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 264, 393 adet işlem
-
12:11ISFIN
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 024, 524 adet işlem