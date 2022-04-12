***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 14:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesine ait 807 Ada 15 Parselde yer alan 218 adet konut ve 8 adet ticari üniteden oluşan toplam 226 adet bağımsız bölüme, 807 Ada 16 Parselde yer alan 284 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan toplam 296 adet bağımsız bölüme, 811 Ada 10 Parselde yer alan 193 adet konut ve 10 adet ticari üniteden oluşan toplam 203 adet bağımsız bölüme, 811 Ada 12 Parselde yer alan 160 adet konut ve 13 adet ticari üniteden oluşan toplam 173 adet bağımsız bölüm olmak üzere proje genelinde toplam 898 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 07.04.2022 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019592
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,6038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0583
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
18:0515,8603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1050
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8422
18:05926,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,55
|Açılış
|: 926,70
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5920
|14,6038
|% -0,40
|
|Euro
|15,8401
|15,8603
|% -0,66
|
|Sterlin
|18,9726
|19,0678
|% -0,39
|
|Frank
|15,6321
|15,7263
|% -0,33
|
|Riyal
|3,8801
|3,8995
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|20,85
|
|Altın Gr.
|926
|926
|5,10
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de