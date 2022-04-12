***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesine ait 807 Ada 15 Parselde yer alan 218 adet konut ve 8 adet ticari üniteden oluşan toplam 226 adet bağımsız bölüme, 807 Ada 16 Parselde yer alan 284 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşan toplam 296 adet bağımsız bölüme, 811 Ada 10 Parselde yer alan 193 adet konut ve 10 adet ticari üniteden oluşan toplam 203 adet bağımsız bölüme, 811 Ada 12 Parselde yer alan 160 adet konut ve 13 adet ticari üniteden oluşan toplam 173 adet bağımsız bölüm olmak üzere proje genelinde toplam 898 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 07.04.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019592BIST