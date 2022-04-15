***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 18:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.04.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Tuzla Merkez Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 22.04.2022 Cuma günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021193
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0118
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6477
En Düşük
14,6093
18:0515,8173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0091
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:05933,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,28
|Açılış
|: 933,46
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6403
|14,6441
|% 0,08
|
|Euro
|15,8029
|15,8173
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0014
|19,0967
|% -0,29
|
|Frank
|15,4292
|15,5222
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8896
|3,9091
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,56
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,79
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,58
|