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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2022 14:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Muğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan muhtelif taşınmazların, toplam 1.022.744.320,60-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınması ile Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alan taşınmazın 125.000.000,00-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden satışına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021818


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Altın Gr. 932 932 0,50  
Cumhuriyet 6.171 6.265 -35,00  
Tam 6.144 6.298 -33,14  
Yarım 2.970 3.046 -16,03  
Çeyrek 1.490 1.523 -8,02  
Gümüş.Ons 25,88 25,92 0,02  
Gümüş Gr. 12,20 12,21 0,03  
B. Petrol 112 112 -0,94  
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