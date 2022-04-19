***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 14:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan muhtelif taşınmazların, toplam 1.022.744.320,60-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınması ile Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alan taşınmazın 125.000.000,00-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden satışına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021818
BIST
14:002.528
En Yüksek
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|Açılış
|: 2.524
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2.532
En Düşük
2.521
14:0014,6659
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|Önceki Kapanış
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14:0015,8276
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|Açılış
|: 932,72
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|Önceki Kapanış
|: 931,37
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933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DAGHL
|19,29
|8.973.600
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.063.339
|% 9,95
|
|DEVA
|36,88
|100.948.610
|% 7,15
|
|BOSSA
|44,28
|19.653.701
|% 7,01
|
|IHEVA
|1,16
|24.002.120
|% 6,42
|
|ISGYO
|11,09
|48.223.383
|% -9,84
|
|MMCAS
|3,26
|1.151.905
|% -9,70
|
|AVGYO
|3,52
|18.082.983
|% -8,33
|
|DESA
|13,07
|62.110.398
|% -8,15
|
|EDATA
|19,10
|22.642.776
|% -4,45
|
|GARAN
|14,47
|1.610.416.334
|% 0,35
|
|THYAO
|37,84
|1.547.183.207
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,39
|1.524.091.811
|% 1,55
|
|TUPRS
|255,20
|1.139.346.528
|% 1,47
|
|SISE
|18,04
|1.090.096.970
|% -0,17
|
|ODAS
|2,47
|718.088.925
|% 3,78
|
|TSKB
|2,04
|514.325.615
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,95
|661.174.010
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,35
|1.025.364.911
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,86
|600.669.585
|% 2,12
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6633
|14,6675
|% 0,21
|
|Euro
|15,8218
|15,8281
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,0487
|19,1443
|% 0,31
|
|Frank
|15,3978
|15,4906
|% -0,22
|
|Riyal
|3,8990
|3,9186
|% 0,37
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,48
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.144
|6.298
|-33,14
|
|Yarım
|2.970
|3.046
|-16,03
|
|Çeyrek
|1.490
|1.523
|-8,02
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,94
|