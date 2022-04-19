***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan muhtelif taşınmazların, toplam 1.022.744.320,60-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınması ile Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alan taşınmazın 125.000.000,00-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden satışına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021818BIST