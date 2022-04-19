***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 16:56
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. taahhüdü altında bulunan İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı, Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (Kuzey Yakası) kapsamında, 982 Ada 3 Parsel (Eski 888 Ada 4 Parsel) C Blok Spor Alanının kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 18.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022079
BIST
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922,39
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
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|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6699
|14,6773
|% 0,19
|
|Euro
|15,9326
|15,9428
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,0993
|19,1951
|% 0,60
|
|Frank
|15,4090
|15,5018
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|2,33
|
|Altın Gr.
|921
|922
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
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|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,00
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|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,02
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|B. Petrol
|107
|107
|-0,06
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